Трамп встретится с генсеком НАТО в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что дипломатическая встреча состоится в четверг, 14 ноября.

Согласно опубликованному сообщению, в рамках встречи стороны обсудят прогресс союзников НАТО в увеличении оборонных расходов,а также обеспечение более справедливого распределения взносов в бюджет.

Кроме того, Трамп и Столтенберг переговорят о важности сдерживания внешних угроз, укрепления обороны НАТО, борьбы с терроризмом, а также киберугрозами.