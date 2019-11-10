На Украине рассказали о превращении страны в «информационный концлагерь»

Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» отреагировала на указ президента страны Владимира Зеленского о разработке и введении на рассмотрение Верховной Рады законопроекта об ужесточении требований к средствам массовой информации. Об этом сообщается на сайте партии.

Указ украинского лидера назвали «антиконституционным». По мнению представителей политической силы, будущий закон официально установит цензуру в стране, поскольку он закрепит за собой «стандарты новостей».

Отмечается, что законопроект позволит властям «расправиться с любой газетой, любым сайтом, любым телеканалом, любым журналистом».

В партии напомнили о недовольстве указом в журналистском сообществе, а также призвали не допускать превращение Украины в «информационный концлагерь».

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