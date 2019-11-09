Борис Джонсон помыл полы в Мэтлоке после наводнения

Британский премьер Борис Джонсон приехал в город Мэтлок, пострадавший от наводнения, и помыл там полы. Об этом пишет Sky News.

Джонсон посетил местный магазин в городе, в котором погибла женщина в результате стихийного бедствия. Он поблагодарил сотрудников аварийных служб и сказал, что правительство выделило £2,6 млрд (более 211 млрд рублей) на «огромную программу защиты от наводнений и подготовки к наводнениям».

После своей речи он взял швабру и стал мыть полы у входа в здание. Окружающие стояли и фотографировали его. Кто-то даже порывался ему помочь.

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