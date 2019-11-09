Зеленский посчитал спутник и вертолет изобретениями украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что украинцы подарили человечеству первый вертолет и искусственный спутник Земли. Об этом он написал в своем Facebook.

Он также отметил, что украинцы создали ракетный двигатель, прообраз рентгена и компакт-диск.

«Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолёт», — добавил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что жители Украины являются самым большим капиталом страны.