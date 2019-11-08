Зеленский объявил Украину «экономическим неудачником»
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о провалах страны в проведении важных реформ. Об этом сообщает RSN.
Украинский лидер обвинил бывшие власти в имитации необходимых реформ, а также в выстраивании теневой и непрозрачной системы.
«В результате Украина стала своеобразным экономическим андердогом (неудачником — примечание «Газеты.Ru»)», — добавил Зеленский.
Он также указал на амбициозность новых властей Украины, которые не готовы мириться с таким статусом страны. Президент подчеркнул, что Украина является алмазом, который требует огранки, чтобы впоследствии стать бриллиантом в сердце Европы и всего мира.
Зеленский также отметил, что готов лично защищать вложения инвесторов в развитие страны.
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