NYT: Зеленский отменил эфир с заявлением о расследовании против Байдена

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Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре текущего года отменил интервью в эфире телекомпании CNN, во время которого должен был заявить о начале расследования деятельности экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечается, публичное заявление о начале расследования против Байденов было одним из условий оказания США финансовой и военной помощи украинскому государству.

По данным NYT, на выступлении Зеленского в эфире CNN наставил американский лидер Дональд Трамп.

Кроме того, идею поддержали все члены администрации украинского президента, кроме экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Однако незадолго до предстоящего интервью Вашингтон заявил о разморозке военной помощи Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Офис Зеленского, как утверждает газета, «быстро отменил интервью» после информации о разморозке средств.

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