Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

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Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на его окружение.

В издании сообщают, что на этой неделе он, возможно, подаст документы для участия в «праймериз» демократов в штате Алабама.

По словам советника бывшего мэра Ховарда Вольфсона, Блумберг может баллотироваться на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.

«Мы должны сделать так, чтобы Трамп проиграл», — заявил Вольфсон.

Он добавил, что у Блумберга вызывает беспокойство неспособность нынешних кандидатов в президенты осуществить это.

При этом отмечается, что Блумберг на данный момент окончательно не решил, будет ли он участвовать в президентской гонке.