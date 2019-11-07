Украина запротестовала из-за доставки Россией гумпомощи в Донбасс

Украинский МИД направил российской стороне ноту протеста из-за отправки гуманитарных конвоев из России в Донбасс. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Украина потребовала прекратить совершать противоправные деяния против суверенитета. Протест должно получить министерство иностранных дел России.

МИД Украины считает, что Россия, отправив гумпомощь в Донбасс, нарушила международные нормы и законодательство Украины.

По последним данным, автомобили с гумпомощью отправились из России в Донбасс в четверг, 7 ноября. Россия доставляет гуманитарную помощь в Донбасс с августа 2014 года. До этого автоколонна доставила свыше 550 тонн гуманитарных грузов 31 октября.

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