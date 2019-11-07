Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует. Об этом сообщает британское издание The Economist.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — произнес он.

Французский лидер считает, что в данный момент европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США и находятся «на краю пропасти».

В связи с этим, Макрон в очередной раз высказался о необходимости наращивания европейскими странами оборонных возможностей.

Он также добавил, что следует понять, каковы стратегические цели НАТО.

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