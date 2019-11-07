Азербайджан передал ноту протеста послу России

МИД Азербайджана вручил нота протеста послу России Михаилу Бочарникову. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поводом для этого стала поездка в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). По данным азербайджанского ведомства, в рамках визита были проведены встречи «с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров».

В МИД заявили, что такие поездки имеют провокационный характер, а также «направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики».

Бочарникова в свою очередь напомнил, что российская позиция по данному вопросу «хорошо известна и неизменна».