Драка Ляшко и представителя Зеленского в кабмине в аэропорту Киева попала на видео

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В киевском аэропорту Борисполь произошла драка между бывшим депутатом Верховной рады Олегом Ляшко и представителем президента Украины в кабинете министров Андреем Герусом. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что Ляшко прибыл в аэропорт, где в зале встретился с украинской делегацией. На кадрах ролика видно, как бывший парламентарий начинает предъявлять претензии к Герусу в связи с возобновлением импорта электроэнергии из России.

Позднее представитель украинского лидера поделился снимком, на котором запечатлена разорванная в ходе конфликта рубашка. Он также назвал произошедшее «шоу-провокацией».

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