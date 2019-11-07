Драка Ляшко и представителя Зеленского в кабмине в аэропорту Киева попала на видео
В киевском аэропорту Борисполь произошла драка между бывшим депутатом Верховной рады Олегом Ляшко и представителем президента Украины в кабинете министров Андреем Герусом. Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что Ляшко прибыл в аэропорт, где в зале встретился с украинской делегацией. На кадрах ролика видно, как бывший парламентарий начинает предъявлять претензии к Герусу в связи с возобновлением импорта электроэнергии из России.
Позднее представитель украинского лидера поделился снимком, на котором запечатлена разорванная в ходе конфликта рубашка. Он также назвал произошедшее «шоу-провокацией».
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