Джонсон «чуть не сжевал галстук» из-за отсрочки Brexit

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что «хотел сжевать свой галстук» из-за вынужденной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает STV News.

«Я дошел до точки, когда хотел уже от отчаяния сжевать свой собственный галстук», — сказал Джонсон в своем выступлении, посвященном официальному началу предвыборной кампании.

Причиной отчаяния премьер-министра стала невозможность получить от парламента поддержку достигнутого им с Европейским Союзом соглашения, что привело к вынужденной отсрочке Brexit.

Джонсон также заявил, что не стремился к проведению досрочных выборов, однако, по его словам, британский парламент «застрял в колее на три с половиной года» и отказывается выполнять волю народа.

Премьер-министр рассчитывает, что после выборов Консервативная партия улучшит позиции в палате общин и соглашение будет одобрено. В этом случае страна сможет покинуть Евросоюз до 31 января 2020 года.

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