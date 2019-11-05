Меркель рассказала, как провела бы старость в ГДР

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала еженедельнику Spiegel, чем бы она занималась на пенсии, если бы не пала Берлинская стена.

Меркель упомянула, что в Германской Демократической Республике (ГДР) женщины выходили на пенсию в 60 лет, при этом пенсионеры пользовались свободой передвижения, так как не могли быть использованы в качестве социалистического работника.

Канцлер сказала, что в таких условиях она бы получила загранпаспорт пять лет назад и уехала бы в Америку.

«Увидеть Скалистые горы, покататься на машине и услышать Брюса Спрингстина — это была моя мечта», — поделилась она в интервью.

Желание совершить свою первую поездку в Америку Меркель обосновала многообразием, культурой и размером выбранной страны, при этом отметив, что хотела бы посетить и Федеративную Республику Германия (ФРГ).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кризис в бундестаге: как Меркель теряет коалицию

— Демонстранты осудили посещение Меркель мемориала жертвам неонацистов

— Меркель вновь сидела во время гимна на поминальной церемонии в Индии