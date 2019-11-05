Следующая «Прямая линия» Путина запланирована на 2020 год

Следующая «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 2020-й год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Прямая линия» будет в следующем году», — сказал Песков журналиста в ходе пресс-конференции.

Впервые российский лидер ответил на вопросы граждан в прямом эфире 24 декабря 2001 года, во время своего первого президентского срока.

В 2019 году «Прямая линия» с президентом состоялась 20 июня, она длилась 4 часа 8 минут. Главе государства удалось ответить на 81 вопрос из 2 млн поступивших.