Китай не видит предпосылок для переговоров по разоружению с США и Россией

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин не видит предпосылок и необходимых условий для проведения переговоров по разоружению с Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и КНР намерены достичь договоренностей с Соединенными Штатами в сфере контроля над вооружениями, в том числе над ядерным оружием.

«Наша позиция очень четкая. Мы считаем, что не существует абсолютно никаких предпосылок и условий для проведения трехсторонних переговоров по разоружению с участием США и России», — сказал Шуан.

Министр также подчеркнул, что китайская сторона не будет принимать участие в переговорах, в которые «США постоянно пытаются втянуть» КНР.

«В конце концов они хотят снизить свой ядерный арсенал до уровня Китая или поднять ядерный арсенал Китая до уровня США?» — заявил Гэн Шуан.

Кроме того он отметил, что Вашингтон должен отозваться на призывы Москвы продлить СНВ -3, а также сократить свой ядерный арсенал.

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