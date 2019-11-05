Зеленского отказались считать хозяином офиса президента
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Бывший депутат Верховный рады Анна Герман заявила, что украинского лидера Владимира Зеленского не считают хозяином офиса президента, передает RT.
Она уточнила, что «не известно кто является хозяином» офиса президента, это «точно не Зеленский».
Комментариев представителей Зеленского пока не поступало.
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