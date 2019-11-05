Аваков опасался адвоката Трампа Джулиани, сообщила экс-посол

Бывший посол США на Украине Мари Йованович заявила, что глава украинского МВД Арсен Аваков с опаской относился к действиям адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, передает ТАСС.

Об этом она рассказала, давая показания перед конгрессом США.

По ее словам, Авакова не устраивала деятельность Джулиани по расследованию в отношении Хантера Байдена, так как глава МВД не хотел, чтобы Киев был втянут во внутреннюю политику США.

«Он считал, что это очень опасно, что Украина все эти годы с момента обретения независимости имела двухпартийную поддержку как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, и начинать втягиваться в американскую политику для Украины было опасно», — пояснила она.

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