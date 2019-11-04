Большинство лидеров-участников АСЕАН проигнорировали саммит с США

Большинство лидеров стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не приехали на саммит с США, во встрече участвовали лишь трое из десяти руководителей. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в саммите приняли участие премьер-министры Таиланда Прают Чан-Оча, Вьетнама Нгуен Суан Фук и Лаоса Тхонглун Сисулит.

По словам министра финансов Филиппин Карлоса Домингеса, решение не присутствовать на мероприятии было принято «в связи с соответствующим уровнем делегации США».

В этом году Вашингтон направил в Бангкок на саммит АСЕАН лишь помощника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена и министра торговли Уилбура Росса.

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