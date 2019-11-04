Зеленского пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции Украины

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что украинского президента Владимира Зеленского пытаются свергнуть. Об этом сообщает «112 Украина».

Она считает, что для этого задействованы некоторые политические силы, которые хотят свержения нынешнего лидера страны.

По ее словам, для этого есть предлог – разведение сил в Донбассе.

Лукаш отметила, что это действие можно расценить как «капитуляцию».

«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт», — сказала экс-министр юстиции.

Также она отметила, что у Зеленского нет силовиков.

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