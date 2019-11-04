Показания свидетелей по делу об импичменте Трампа могут опубликовать в ближайшие дни
В течение пяти ближайших дней могут быть опубликованы стенограммы дачи показаний свидетелей, которые были опрошены в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, заявила член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джеки Спиер. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, стенограммы будут, вероятно, опубликованы в течение пяти ближайших дней.
Спиер уточнила, что не знает, будут ли опубликованы все бумаги стразу в один день или нет.
«Они много расскажут американскому народу», -— сказала она.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Доложивший о беседе Трампа и Зеленского информатор готов ответить на вопросы республиканцев
— Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу