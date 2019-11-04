Показания свидетелей по делу об импичменте Трампа могут опубликовать в ближайшие дни

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В течение пяти ближайших дней могут быть опубликованы стенограммы дачи показаний свидетелей, которые были опрошены в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, заявила член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джеки Спиер. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, стенограммы будут, вероятно, опубликованы в течение пяти ближайших дней.

Спиер уточнила, что не знает, будут ли опубликованы все бумаги стразу в один день или нет.

«Они много расскажут американскому народу», -— сказала она.

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