Трамп призвал раскрыть автора жалобы на его разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп призвал раскрыть автора жалобы на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, его разговор с Зеленским был совершенно нормальным.

Он отметил, что журналисты, в частности с CNN, знают, кто это был.

«Вы знаете, кто это, просто не хотите сообщить об этом!» — заявил Трамп.

Президент США также призвал раскрыть личность, так как источник, по его словам, предоставил ложные сведения.

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