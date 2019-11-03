Трамп призвал раскрыть автора жалобы на его разговор с Зеленским
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Президент США Дональд Трамп призвал раскрыть автора жалобы на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.
По словам Трампа, его разговор с Зеленским был совершенно нормальным.
Он отметил, что журналисты, в частности с CNN, знают, кто это был.
«Вы знаете, кто это, просто не хотите сообщить об этом!» — заявил Трамп.
Президент США также призвал раскрыть личность, так как источник, по его словам, предоставил ложные сведения.
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