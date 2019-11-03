Exit-poll: на выборах мэра Кишинева лидирует кандидат от Соцпартии

Во втором туре выборов мэра Кишинева побеждает кандидат от Соцпартии Ион Чебан, свидетельствуют данные exit-poll. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во втором туре вцыборов приняли участие вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Ион Чебан и лидер проевропейской партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе.

Отрыв Чебана составляет всего 0,1%. Нэстасе победил на досрочных выборах мэра в 2018 год.

Чебан по данным exit-poll набирает 37,1% голосов, Нэстасе — 37%.