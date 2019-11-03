Депутат Рады призвал наказать националистов за снос памятника Жукову на Украине

Депутат Рады от партии президента Украины Владимира Зеденского «Слуга народа» Максим Бужанский призвал наказать националистов, которые демонтировали барельеф маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает «Страна.ua».

С таким призывом парламентарий обратился к жителям Одессы.

По словам депутата, одесситам нужно наказать тех, кто занимается сносом и порчей памятников в городе.

«Или готовьтесь нести их к памятнику Екатерине, Дюку, всему, что вам дорого, привычно, близко. Они ж не памятники ломают, они вас ломают», — добавил Бужанский.

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