Депутат Рады призвал наказать националистов за снос памятника Жукову на Украине
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Депутат Рады от партии президента Украины Владимира Зеденского «Слуга народа» Максим Бужанский призвал наказать националистов, которые демонтировали барельеф маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает «Страна.ua».
С таким призывом парламентарий обратился к жителям Одессы.
По словам депутата, одесситам нужно наказать тех, кто занимается сносом и порчей памятников в городе.
«Или готовьтесь нести их к памятнику Екатерине, Дюку, всему, что вам дорого, привычно, близко. Они ж не памятники ломают, они вас ломают», — добавил Бужанский.
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