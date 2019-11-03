Депутат Рады призвал наказать националистов за снос памятника Жукову на Украине

close
Демонтаж бюста маршала Георгия Жукова в Харькове, 2 июня 2019 года Демонтаж бюста маршала Георгия Жукова в Харькове, 2 июня 2019 года
Демонтаж бюста маршала Георгия Жукова в Харькове, 2 июня 2019 года
РИА «Новости»

Депутат Рады от партии президента Украины Владимира Зеденского «Слуга народа» Максим Бужанский призвал наказать националистов, которые демонтировали барельеф маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает «Страна.ua».

С таким призывом парламентарий обратился к жителям Одессы.

По словам депутата, одесситам нужно наказать тех, кто занимается сносом и порчей памятников в городе.

«Или готовьтесь нести их к памятнику Екатерине, Дюку, всему, что вам дорого, привычно, близко. Они ж не памятники ломают, они вас ломают», — добавил Бужанский.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Захарова назвала зверьем осквернивших мемориал маршалу Жукову на Украине

«Осудить нельзя промолчать»: Захарова о сносе бюста Жукову

Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» снос памятника маршалу Жукову