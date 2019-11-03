Начальник СБУ выбил зуб главе администрации Зеленского
close
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подрался с главой администрации украинского президента Андреем Богданом, передает РИА «Новости».
Об этом сообщил журналист Станислав Речинский.
Он отметил, что инцидент произошел на Банковой улице в Киеве, по имеющимся данным, в офисе Владимира Зеленского.
Как утверждает журналист, в результате потасовки Баканов выбил Богдану зуб.
«Богдан с тех пор на работу не выходит», – добавил он.
По мнению журналиста, конфликт разгорелся из-за спора о кандидатуре на пост начальника Главного следственного управления СБУ.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.