Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о «нацистской чрезвычайной ситуации», сообщает CNN.

Городские власти отметили, что ситуация с действиями ультраправых в городе стала критичной.

В резолюции отмечается, что в результате сложившейся ситуации открытое демократическое общество оказалось под угрозой.

Авторы докеумента отметили, что действия радикальных экстремистов в городе участились, и призвали жителей города помочь жертвам насилия и защитить меньшинства.