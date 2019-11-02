МИД России беспокоится за безопасность работников СМИ на Украине

Министерство иностранных дел России заявило, что уровень безопасности работников СМИ на Украине вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом сообщается на странице МИД в Facebook.

Ведомство отметило, что на украинской стороне регулярно происходят обстрелы российских корреспондентов со стороны ВСУ.

«Серьезную обеспокоенность продолжает вызывать ситуация с безопасностью работников СМИ на Украине», — говорится в сообщении.

МИД России напомнило, что до сих пор не расследованы убийства журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других.

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