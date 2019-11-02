МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для того, чтобы тот разъяснил слова президента Франции Эммануэля Макрона насчет «украинских банд». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Екатерину Зеленко.
Как известно, ранее Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles порассуждал о проблеме незаконной миграции. Он заявил изданию, что предпочитает «легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара <...> вместо нелегальных украинских или болгарских банд».
В свою очередь французский посол подчеркнул, что претензии к гражданам Украины, путешествующим во Францию, у Парижа отсутствуют.
«Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — заявила в этой связи Зеленко.
Она добавила, что украинская и французская стороны подтвердили «полное понимание и сотрудничество» относительно реализации договоренностей о передвижении граждан двух стран.