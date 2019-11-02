МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

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МИД Украины вызвал посла Франции для того, чтобы тот разъяснил слова президента Франции Эммануэля Макрона насчет «украинских банд». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Екатерину Зеленко.

Как известно, ранее Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles порассуждал о проблеме незаконной миграции. Он заявил изданию, что предпочитает «легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара <...> вместо нелегальных украинских или болгарских банд».

В свою очередь французский посол подчеркнул, что претензии к гражданам Украины, путешествующим во Францию, у Парижа отсутствуют.

«Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — заявила в этой связи Зеленко.

Она добавила, что украинская и французская стороны подтвердили «полное понимание и сотрудничество» относительно реализации договоренностей о передвижении граждан двух стран.