Против Кличко возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщают местные СМИ.
Решение о возбуждении дела было принято по запросу Высшего антикоррупционного суда Украины.
При этом досудебное расследование еще продолжается.
Отмечается, что Кличко подозревают в злоупотреблении властью. Речь идет, в том числе о возможных хищениях средств в ходе ремонта Шулявского моста в Киеве.
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