Против Кличко возбудили уголовное дело

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщают местные СМИ.

Решение о возбуждении дела было принято по запросу Высшего антикоррупционного суда Украины.

При этом досудебное расследование еще продолжается.

Отмечается, что Кличко подозревают в злоупотреблении властью. Речь идет, в том числе о возможных хищениях средств в ходе ремонта Шулявского моста в Киеве.

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