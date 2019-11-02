В Грузии готовы к продолжению диалога с Россией в формате «Абашидзе-Карасин»

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Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что его встреча с российским представителем Григорием Карасиным в формате неформального диалога в Праге, вероятно, пройдет к концу ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он уточнил, что переговоры пройдут в пражском формате.

Как известно, такой формат предполагает обсуждение торгово-экономических и транспортных вопросов, а также гуманитарных тем.

«После 2013 года мы сделали определенные шаги для восстановления торговых отношений», — добавил Абашидзе.

При этом он отметил, что при отсутствии дипломатических отношений между Грузией и Россией, обсуждение данных вопросов в обязательном порядке должно где-то состояться.

Отмечается, что последняя встреча в формате «Абашидзе-Карасин» в Праге была 13 июня 2019 года.