Лавров назвал главаря ИГ порождением США

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что террористическую группировку «Исламское государство» (организация запрещена в России) породили Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, боевики ИГ появились после того, как в Ирак незаконно вторглись и выпустили из тюрем экстремистов, которые сдерживались американской стороной, но были выпущены на волю. В связи с эти он считает, что США убили того, кого сами породили.

Также он напомнил, что Россия не полностью верит в уничтожении главаря ИГ Абу Бакр аль-Багдади. В настоящее время российские военные ищут подтверждения этой информации, однако некоторые сведения США по ликвидации боевика пока не удается подтвердить.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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