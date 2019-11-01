Меркель вновь сидела во время гимна на поминальной церемонии в Индии

Канцлер Германии Ангела Меркель не встала во время исполнения национального гимна в ходе своего прибывания в Индии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, немецкого лидера сопроводили с почетным караулом на мероприятие, где необходимо было возложить цветы на памятник борца за независимость Индии Махатмы Ганди.

Канцлер сидела на стуле с белой обивкой на постаменте во время звучания национальных гимнов Индии и ФРГ. По протоколу политик должна была встать.

Представитель индийского МИД в дальнейшем сообщил журналистам, что помощники Меркель заранее попросили провести церемонию подобным образом.

«К сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем», — говорится в сообщении.

Впервые общественность обратила внимания на недомогания канцлера ФРГ в июне текущего года, когда ей стало плохо на публике.

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