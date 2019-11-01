В МИД России прокомментировали обвинения США в дестабилизации Чили
Замглавы МИД России Сергей Рябков опроверг заявление США о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию в Чили, сообщает «Интерфакс».
По словам представителя российского ведомства, администрация Соединенных Штатов использует ситуацию в Чили для очернения внешнеполитического курса Российской Федерации.
Замглавы МИД уверен, что Москва никогда не вмешивалась и не станет вмешиваться во внутриполитические дела других стран.
Рябков также подчеркнул, что Россия с уважением относится к суверенитету любого государства, и назвал приемы США «нечистоплотными».
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