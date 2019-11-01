В США хотят ограничить въезд в страну для граждан еще ряда стран

В Вашингтоне рассматривают вопрос о расширении списка стран, гражданам которых будет закрыт въезд в США. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что запрет на посещение территории страны будет налагаться на те страны, которые не согласны делиться с американскими коллегами информацией и документацией.

Уточняется, что всего таких стран, которые могут попасть под ограничения, пять. По мнению администрации американского президента Дональда Трампа, запрет на въезд является наиболее действенным способом для решения данного вопроса.

Запрет не планируют вводить единовременно для всех государств. Ограничительные меры будут составляться с учетом специфики каждой страны и ее готовности на диалог с США.

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