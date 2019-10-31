В офисе Зеленского заявили, что президент устал от негатива в свой адрес

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, лидер страны устал от негатива и критика, направленных в сторону его команды. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя главы украинского государства, Зеленский «очень болезненно воспринимает» негативные высказывания, упомянутые в том числе в СМИ.

«Он устал… Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — сказал Богдан.

Кроме того, глава офиса лидера Украины посоветовал Зеленскому отказаться от чтения постов в Facebook, потому что там «искаженная информация».

«Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч, (экс-президенту Украины Петру – ред.) Порошенко и не снилось», — отметил Богдан.

По его словам, Зеленский активно работает над улучшением имиджа Украины и тратит на это много сил и энергии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства

— Зеленский заявил, что устал