В Совфеде назвали бредом сумасшедшего сообщения о «нападении» США на РФ и Китай

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал бредом сумасшедшего сообщение издания Foreign Policy о том, что США якобы придумывают способ для сдерживания России и Китая, а также могут напасть на Крым и Дальний Восток, если российские войска займут Прибалтику. Об этом сообщает РИА «Новости».

По слова сенатора, в современное время вовсе не обязательно начинать войну, чтобы одержать победу, «особенно с Россией и Китаем.

«Это как настоящий бред сумасшедшего, это не разговор военных людей», — отметил Клинцевич.

Представитель Совфеда считает, что автор статьи намеревался дискредитировать Россию.

«Какое нападение России на Прибалтику? У России нет ни планов, ни необходимости на нее нападать, это нет ни в одном из наших документов», — подчеркнул Клинцевич.

Также он отметил, что ему стыдно за американских военных, «которых так разводят американские же политики».

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