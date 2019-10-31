Меркель и Зеленский провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которого обсудили подготовку к встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), а также отвод войск в Донбассе и транзит газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Как отмечается, разговор лидеров двух стран состоялся в среду вечером, 30 октября.

«Канцлер приветствовала недавний прогресс в вопросе разведения сил на линии соприкосновения», — сказал Зайберт.

Кроме того, Меркель надеется, что после процедуры отвода войска в Золотом удастся выполнить процедуру разведения и в Петровском.

По словам Зайберта, Меркель и Зеленский подчеркнули, что необходимо как можно скорее достичь соглашения по будущему транзиту газа из России через Украину.

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