Синдзо Абэ второй раз извинился за отставку министра Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ второй раз на этой неделе извинился за отставку министра. Об этом сообщает телеканал NHK.

Премьер-министр заявил, что не снимает с себя ответственность за назначение Каваи, после чего сказал, что вернет доверие народа.

Отмечается, что Каваи — второй японский министр, который ушел в отставку за минувшую неделю. Свой пост покинул также министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара.

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