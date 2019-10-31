Синдзо Абэ второй раз извинился за отставку министра Японии
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ второй раз на этой неделе извинился за отставку министра. Об этом сообщает телеканал NHK.
Премьер-министр заявил, что не снимает с себя ответственность за назначение Каваи, после чего сказал, что вернет доверие народа.
Отмечается, что Каваи — второй японский министр, который ушел в отставку за минувшую неделю. Свой пост покинул также министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара.
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