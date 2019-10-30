Салливан осудил Порошенко за нежелание бороться с коррупцией на Украине

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Первый замгоссекретаря США, а также кандидат в послы в России Джон Салливан отметил, что бывший президент Украины Петр Порошенко не хотел бороться с коррупцией в стране.

По его словам, американская сторона предупреждала Порошенко, что нужно инициировать антикоррупционные реформы.

«И желания там просто-напросто не было», — отметил Салливан.

При этом он считает, что антикоррупционным реформам на Украине препятствовал не вопрос финансовой поддержки со стороны США, а желание Киева начать эти реформы.