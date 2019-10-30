Болгария отказала в выдаче визы российскому дипломату

Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, решение об отказе было принято по рекомендации некоего ведомства, название которого не приводится.

Болгарским МИД добавил, что Москва была уведомлена о решении.

Причина отказа не разъясняется.

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