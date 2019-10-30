Болгария отказала в выдаче визы российскому дипломату
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Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщает РИА «Новости».
Как стало известно, решение об отказе было принято по рекомендации некоего ведомства, название которого не приводится.
Болгарским МИД добавил, что Москва была уведомлена о решении.
Причина отказа не разъясняется.
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