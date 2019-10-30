Рука председателя партии Зеленского рассмешила пользователей Сети

Украинский журналист Ян Доброносов опубликовал в своем Facebook фотографию председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии с коллегой по партии Ольгой Савченко.

На снимке видно, что Арахамия сжимает ладонь на уровне груди Савченко.

Доброносов считает, что таким образом председатель фракции демонстрирует «тонкости рабочего процесса».

Пользователи сети оставили неоднозначные комментарии к снимку.

Один из комментаторов похвалил Савченко за то, что она внимательно слушает Арахамию. Другой пользователь соцсети счел фотографию забавной.

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