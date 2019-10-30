В Госдуме Зеленского сравнили с персонажем сказки

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Депутат Госдумы Андрей Козенко провел параллели между президентом Украины Владимиром Зеленским и персонажем русской сказки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий произвел сравнение после заявления украинского лидера о разработке стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса.

Козенко считает, что Зеленский «продолжает заливаться соловьем».

По мнению депутата, глава Украины дает обещание, «как в русской сказке, пойти не знаю куда и принести не знаю что».

Парламентарий отмечает, что данная идея Зеленского является фантастической.

Он также призвал украинского лидера реализоваывать уже имеющиеся договоренности, в том числе минские.

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