В Госдуме Зеленского сравнили с персонажем сказки
Депутат Госдумы Андрей Козенко провел параллели между президентом Украины Владимиром Зеленским и персонажем русской сказки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентарий произвел сравнение после заявления украинского лидера о разработке стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса.
Козенко считает, что Зеленский «продолжает заливаться соловьем».
По мнению депутата, глава Украины дает обещание, «как в русской сказке, пойти не знаю куда и принести не знаю что».
Парламентарий отмечает, что данная идея Зеленского является фантастической.
Он также призвал украинского лидера реализоваывать уже имеющиеся договоренности, в том числе минские.
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