В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка. Участниками потасовки стали депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Николай Скорик и представитель фракции «Слуга народа» Николай Тищенко, сообщает ТАСС.

Драка произошла в зале заседаний после обсуждения и голосования по вопросу о создании временной следственной комиссии (ВСК) по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

В ходе драки Тищенко оторвал от пиджака Скорика пуговицу. Депутаты вернулись к работе только после угрозы заместителя спикера Рады Руслана Стефанчука завершить работу парламента.

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