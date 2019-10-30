Посла США в Анкаре вызвали в МИД из-за признания конгрессом геноцида армян

Посла США в Турции Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД после признания конгрессом Соединенных Штатов совершенного турками в 1915 году геноцида проживающих на территории Османской империи армян. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Турецкая сторона уверена, что заявления о геноциде не имеет историко-правовой основы.

Как отмечается, Анкара также выступила против антитурецуих санкций США, которые они намерены ввести из-за военной операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, где проживают национальные меньшинства, в том числе курды и армяне.

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