Российский дипломат осудил США в желании разместить вооружение в космосе

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов обвинил США в развязывании гонки вооружений в космосе, сообщает ТАСС.

Во время выступления на Первом комитете Генассамблеи ООН Белоусов осудил намерение США разместить оружие в космосе.

По словам зампостпреда, подобная инициатива американской стороны объясняет истинные причины того, почему США выступают против усилий других стран, которые, в свою очередь, пытаются сохранить космоса для использования и исследования в мирных целях.

При этом Белоусов уверен, что Россия «стремится не допустить провоцируемой странами Запада гонки вооружений в космическом пространстве».

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