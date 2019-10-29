Трамп пригласил в Белый дом гнавшегося за Аль-Багдади пса
Американский президент Дональд Трамп официально пригласил в Белый дом собаку, которая помогала в операции по уничтожении главаря террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.
До этого Трамп уже отмечал заслуги пса, показав миру его фотографию.
Известно, что пес получил легкие ранения и в настоящее время проходит реабилитацию.
По некоторым данным, собаку зовут Конан. Ее назвали в честь американского комика Конана О'Брайена.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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