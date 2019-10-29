Депутат Верховной рады сообщил о попытках сорвать разведение в Золотом

Депутат Верховной рады Украины, член партии «Слуга народа» Никита Потураев сообщил о попытках сорвать отвод сил в районе города Золотое в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о начале процесса разведения сил в Золотом во вторник, 29 октября.

«Я требую, и надеюсь, что все фракции меня поддержат, прекратить провоцировать войну и, наконец, начать работать на то, чтобы Украина победила, но не ценой ежедневных жертв наших лучших бойцов», — заявил Потураев.

Известно, что после завершения процесса разведения в Золотом, Киев намерен провести ту же процедуру в Петровском.

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