В России предложили возродить комсомол

Эксперты и политики предлагают возродить комсомол в России, превратив его в стартовую площадку для карьеры, сообщает РИА Новости.

29 октября — 101-ая годовщина образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). По этому поводу российские политики высказали свое мнение о возрождении организации.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев рассматривает возрождение комсомола как решение проблемы эффективной подготовки управленческих кадров.

По мнению лидера «Молодой Гвардии Единой России» Дениса Давыдова, подобные структуры должны не только становиться основой карьерного роста, но и приучать молодежь к труду на общественных началах.

При этом эксперты отмечают невозможность объединения молодежи под общей идеологией, ее место должны занять объединяющие принципы: возможность самореализации, служение обществу.

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