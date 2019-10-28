Кремль следил за посещением Зеленским поселка Золотое в Донбассе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следил за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что это визит выявил существующие в поселке проблемы и их первоисточник.

Песков выразил надежду, когда Зеленский заставит военных выполнять собственные приказы, тогда можно будет говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной частью подготовки к проведению нормандского саммита.

Накануне Зеленский посетил поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск.

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