Кремль следил за посещением Зеленским поселка Золотое в Донбассе
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следил за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что это визит выявил существующие в поселке проблемы и их первоисточник.
Песков выразил надежду, когда Зеленский заставит военных выполнять собственные приказы, тогда можно будет говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной частью подготовки к проведению нормандского саммита.
Накануне Зеленский посетил поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск.
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