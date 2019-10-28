В Кремле до конца не верят в уничтожение аль-Багдади

В Кремле достоверно не уверены в том, что американские военные уничтожили главаря террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что, если данные о смерти главаря террористов подтвердятся, то американского лидера Дональда Трампа можно будет похвалить за то, что он внес вклад в борьбу с терроризмом.

По словам Пескова, чтобы подтвердить эти данные, нужно узнать у российских военных про то, что они видели в Сирии и были ли там беспилотники США.

«Сама по себе новость не может вызвать негативной реакции российских властей», — заключил Песков.

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