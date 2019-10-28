ЕС отложил Brexit до 31 января

Европейский союз в составе 27 стран отложил Brexit до 31 января 2020 года, осталось только письменно утвердить это решение. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск в своем Twitter.

Ранее Великобритания заявила о желании перенести свой выход из ЕС с 31 октября на 31 января. Причиной просьбы стало то, что договор об условиях Brexit до сих пор не ратифицирован.

На что ЕС в составе 27 стран ответил, что примет запрос Великобритании на продление Brexit до 31 января. В данный момент ожидается официальное оформление данного решения согласно письменной процедуре.

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